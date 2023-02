"Via Baluardi, oasi dello spaccio"

Spaccio nelle vie Baluardi e Chiodare, l’allarme dei residenti che denunciano una situazione di profondo degrado viene raccolta dai consiglieri comunali Anna Ferraresi, Roberta Fusari (Azione Civica) e Tommaso Mantovani (M5S) che hanno sottoscritto una mozione. "Numerosi residenti delle vie San Romano, Pescherie Vecchie, Baluardi, Chiodare – si legge nel testo – lamentano da molto tempo situazioni di degrado e spaccio, che avviene quotidianamente sotto gli occhi di tutti. In particolare il luogo strategico per le consegne e per eventuali fughe, è in via Baluardi in corrispondenza della scala di accesso alle Mura che si trova di fronte all’ingresso di via delle Chiodare. Gli spacciatori – è la denuncia dei consiglieri – scendono dalla scala e consegnano le sostanze a chi arriva in auto, oppure si dirigono nella via delle Chiodare, che per la sua conformazione a fondo chiuso, offre riparo e protezione a chi vi si reca per l’acquisto. Molti acquirenti sono, purtroppo, giovanissimi. I residenti hanno più volte sollecitato l’intervento delle autorità affinché venisse restituito decoro e sicurezza per gli abitanti, che vivono in una condizione di costante paura quando escono ed entrare nelle loro abitazioni, parcheggiano le loro auto, si spostano in bici o gettano la spazzatura. In via Baluardi in prossimità di via delle Chiodare pusher e

clienti si servono anche di cani molossoidi, lasciati liberi nelle zone da loro occupate". I consiglieri chiedono più controlli, l’installazione di telecamere, il potenziamento dell’illuminazione.