Via Bassi, si cambia: torna il vecchio senso di marcia

Sarà presto ripristinato il precedente senso di marcia su Via Ugo Bassi, all’intersezione con via Matteotti: la nuova viabilità sarà in vigore da lunedì 11 settembre.

Dopo l’annuncio della data ufficiale della riapertura della Pinacoteca, prevista per sabato 25 novembre, sono in corso ulteriori attività di ripristino della viabilità a seguito della conclusione di parte del cantiere.

E’ stato liberato il tratto di via Ugo Bassi che precedentemente era occupato dai lavori di ristrutturazione dell’edificio storico, per cui la giunta comunale, in accordo con la Polizia locale, ha deciso il ripristino della precedente viabilità.

Come stabilito dall’ordinanza n. 318 della Polizia locale, da lunedì 11 settembre, quando verranno effettuati i lavori della segnaletica stradale e verrà riattivato il semaforo all’intersezione con via XXV Aprile, via Ugo Bassi sarà dunque percorribile nel precedente senso di marcia, a partire dall’intersezione con via Matteotti (lato via Bologna, rotonda Giovannina).

Da via Matteotti, sarà dunque consentita la svolta a destra verso via XXV Aprile, e come sempre a sinistra verso via IV Novembre.

"In accordo con gli assessori competenti, il sindaco e gli uffici comunali coinvolti, come giunta abbiamo deciso di ripristinare quanto prima possibile la precedente viabilità su via Ugo Bassi – commenta l’assessore Filippo Taddia –. Le condizioni di sicurezza stradale lo consentono e dunque abbiamo preferito non attendere la chiusura completa del cantiere, per consentire di restituire ’la normalità’ a residenti, ai commercianti e a chi transita nella via per lavoro. Rimane comunque chiusa al traffico delle auto il tratto di Via Matteotti tra via Ugo Bassi e via Baruffaldi".