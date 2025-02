"Via Boccale, disappunto per la chiusura improvvisa"

Caro Carlino, a nome della comunità di Aguscello, desidero esprimere un forte disappunto per la chiusura improvvisa di via Boccale, senza avvisare i residenti, senza cartelli di avviso nei principali snodi di accesso alternativo (via Comacchio) e senza possibilità di accesso per residenti e aziende agricole, se non passando dalle frazioni limitrofe di Gaibanella e Gorgo. Aggiungo che a questo disagio importante il fatto che anche via del Parco è chiusa per lavori e temiamo che anche l’accesso per eventuali soccorsi possa diventare un problema. Tale circostanza evidenzia ancora una volta che Aguscello si trova in un imbuto geografico, situazione quest’ultima che è iniziata dalla chiusura di via Ricciarelli e conseguente deviazione del traffico nel sottopasso di via del Parco. Il trasporto pubblico è talmente raro che non viene utilizzato e la viabilità è basata esclusivamente su una strada, via Ricciarelli, dalla quale si diramano poche strade limitrofe. Se queste ultime vengono interrotte, anche per lavori banali, possiamo sperare di accedere solo in elicottero. Scherzi a parte, caro Direttore, come portavoce del Comitato, ritengo che la decisione improvvisa di chiudere la strada di via Boccale, nelle modalità che ho descritto sopra, sia un atto di maleducazione istituzionale verso la nostra comunità che tra l’altro ha ancora diverse richieste inascoltate - trasporto pubblico e videosorveglianza in primis. Quando si crea la necessità di effettuare interventi importanti che vanno ad impattare così tanto sulla vita delle persone (si parla di un’interruzione che può arrivare fino a sei mesi), è necessario muoversi per tempo, interpellare, caricare il disagio più grosso sul soggetto pubblico e non sui cittadini. Basterebbe che l’amministratore battesse un colpo e forse si accetterebbero le decisioni in maniera più consapevole, sentendoci meno abbandonati a noi stessi. Con disappunto e amarezza. Grazie per la pubblicazione della lettera, Cora Talmelli