Via Boldini, parte la manutenzione

Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale in via Boldini nel tratto tra corso della Giovecca e via Previati a partire dal pomeriggio di oggi. Gli interventi hanno una durata prevista di quattro giorni salvo imprevisti meteo. I lavori sono finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e al decoro della città. L’intervento prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso degradata e la nuova posa di asfalto con inerte di porfido.

La strada sarà chiusa al traffico e alla sosta in via Boldini. In corso Giovecca direzione obbligatoria diritto, eccetto gli autorizzati, all’intersezione con via Boldini. In via De Pisis revoca del doppio senso di cicolazione ed istituzione del senso unico di marcia da via Palestro verso largo Antonioni con conferma del divieto di fermata nel tratto tra via Boldini e via Mentessi. In largo Antonioni e slargo Florestano Vancini divieto di sosta con rimozione coatta e revoca degli stalli di sosta a pagamento presenti. Rimarranno liberi i camminamenti pedonali. L’impresa esecutrice dei lavori è la Sintexcal in subappalto da Salima. Il cantiere è intestato all’impresa Spada Costruzioni, con sede a Valsamoggia.