Via Bologna-Buttifredo, attivo il nuovo semaforo

È stato attivato ieri il nuovo impianto semaforico di San Martino, posizionato sulla statale 64 - via Bologna all’intersezione con le vie Buttifredo e Navigazione. L’opera è stata finanziata con 70mila euro dal Comune di Ferrara, che dopo aver instaurato un rapporto di mediazione con Anas ha avuto il nulla osta per predisporre il progetto e affidare i lavori ad Hera Luce. "L’accensione del semaforo – spiega il vicesindaco con delega a Frazioni e Mobilità Nicola Lodi – è la conclusione di un percorso che ha visto l’Amministrazione comunale, sin dai primi mesi a partire dal proprio insediamento, farsi carico delle istanze dei residenti della zona presso gli altri enti coinvolti, in modo particolare Anas che ha competenza su questo tratto di strada. Il semaforo segna un passo importante per la sicurezza stradale della principale arteria di ingresso e di uscita a sud della città".