Via Bologna, il cantiere infinito. Il Comune fa il punto coi residenti: "Ora la progettazione condivisa"

Rumori, deviazioni, disagi. Per anni e soprattutto negli ultimi mesi via Bologna è stata sinonimo di cantiere infinito. Ora, però, dopo un anno di assemblee e incontri pubblici, la parola passa ai residenti. Si chiama ‘Fermate di Confronto’ il percorso partecipato presentato l’altra sera al centro di promozione sociale La Rivana dal vicesindaco con delega alle Opere pubbliche, Alessandro Balboni: un progetto che segna il cambio di passo – per lo meno negli auspici – dopo le traversie legate all’interramento della ferrovia e che punta a ridisegnare, insieme ai cittadini, il futuro dell’intera area.

Davanti a circa centotrenta persone, Balboni e i progettisti dello studio Plam – incaricato dal Comune di guidare il processo – hanno illustrato modalità e tempi di un lavoro che si concluderà nel gennaio 2026 con la consegna di un documento condiviso all’amministrazione. "È stata un’occasione importante per spiegare nel dettaglio come e quando avverrà la progettazione condivisa – ha spiegato Balboni –. Dopo un anno di dialogo costante con comitati e residenti abbiamo deciso di finanziare questo percorso per raccogliere e valorizzare tutte le istanze. L’obiettivo è arrivare a un progetto capace di fare sintesi di quanto emerso nel corso di questo lungo confronto".

Un confronto che, come chi frequenta queste pagine ricorderà, non è nato senza difficoltà. Dalle prime assemblee pubbliche animate alle proteste per i disagi quotidiani – parcheggi scomparsi, accessi complicati, attività penalizzate – la storia del cantiere di via Bologna è stata una delle più discusse degli ultimi anni. Abbiamo seguito passo dopo passo l’evoluzione non solo del cantiere, ma di un’intera area della città che sta progressivamente cambiando pelle: dalle segnalazioni dei residenti all’apertura dello sportello comunale dedicato, fino ai sopralluoghi sul campo di vicesindaco e tecnici per rispondere alle criticità segnalate. Oggi quella fase lascia spazio a un metodo nuovo, strutturato e partecipato.

‘Fermate di Confronto’, come ha spiegato il numero due della giunta assieme al pool di esperti, parte da una mappatura dei bisogni e dei flussi di utilizzo dell’area. I cittadini potranno compilare un questionario, sia in formato cartaceo al centro sociale Rivana Garden sia online tramite un Qr code. Gli esperti dello studio Plam condurranno interviste casa per casa e organizzeranno tavoli tematici di confronto.

Da questi nasceranno i laboratori di co-progettazione, in cui i residenti potranno discutere con i tecnici di ogni aspetto della futura sistemazione: viabilità, parcheggi, illuminazione, verde pubblico e arredo urbano. "Coinvolgeremo i residenti di tutte le età – ha aggiunto Balboni –. Chi vive ogni giorno il quartiere potrà contribuire concretamente alle scelte. La partecipazione sarà la chiave di questo percorso: vogliamo che il progetto nasca con i cittadini, non solo per i cittadini".

I tempi. La fase partecipata si concluderà a gennaio 2026 con la consegna del documento finale, che conterrà le proposte e le priorità individuate insieme alla comunità. L’amministrazione, sottolinea Balboni, intende così trasformare le difficoltà di un cantiere complesso in un’occasione di rigenerazione urbana condivisa. Dopo mesi di polemiche, ritardi e malumori, via Bologna prova dunque a voltare pagina. Dal caos dei lavori al dialogo strutturato, l’amministrazione punta a costruire un nuovo modello di relazione con i cittadini, fatto di ascolto e collaborazione. E in quella che è stata a lungo la ferita aperta della città, il Comune prova ora a costruire un laboratorio di partecipazione che – promettono da palazzo municipale – potrà diventare un modello per altri quartieri. A partire dal centro storico, sul quale i riflettori restano sempre puntati.

Federico Di Bisceglie