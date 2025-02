Via Bologna, maxi cantiere: "Parcheggi e ciclabili". L’area si ’lega’ al centro

Un piano per realizzare "decine di parcheggi" in tutta l’area del cantiere ferroviario di via Bologna. Una rete di piste ciclabili per "riconnettere gli spazi di città attualmente divisi dai binari, ampliando l’offerta ciclo-pedonale cittadina in quel quadrante di città, sempre più centrale" e un "ripristino di tutte le isole ecologiche nelle aree di cantiere". Di più. Essendo quello della raccolta dei rifiuti un tema particolarmente sentito dalla cittadinanza "ci riserviamo di ampliare gli spazi di raccolta, laddove i residenti ne ravvedessero la necessità, di concerto con Hera". È una parte dei lavori collaterali che il Comune sta predisponendo accanto al maxi cantiere per l’interramento della ferrovia di via Bologna. Ed è il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Alessandro Balboni, a entrare nel dettaglio delle opere, già finanziate con trecentomila euro (ma "siamo disponibili ad implementare le risorse qualora ce ne fosse la necessità) nel bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. "Questo piano di opere complementari al cantiere ferroviario di via Bologna – spiega il numero due della Giunta – saranno il frutto di un costante confronto con i cittadini delle aree interessate, reso possibile in particolare grazie agli incontri periodici realizzati dai residenti. Se è vero che il nostro metodo è partecipativo è altrettanto vero che abbiamo riscontrato un grande interesse da parte delle persone al miglioramento di una zona di città che non solo è sempre più centrale ma, dopo i lavori, diventerà anche più fruibile. Il nostro impegno, complessivamente, è appunto quella di renderla ancora più vivibile e servita". In particolare, sul versante dei parcheggi, Balboni spiega che l’amministrazione "è al lavoro per realizzarne diverse decine, comprendendo tutta l’area di cantiere, che dall’altezza di via dello Zucchero arriva fino alla Rivana". Saranno parcheggi realizzati in prima istanza per ottemperare alle esigenze dei residenti delle zone interessate ma che avranno un libero accesso. Non saranno peraltro a pagamento. La realizzazione delle piste ciclabili "abbraccerà il quartiere nella sua interezza, ricollegando i quartieri Nord a quelli Sud, comprendendo anche la zona di viale Krasnodar e delle strade limitrofe". Percorsi ciclo-pedonali saranno realizzati anche in via del Bove. E, l’idea, essendo la ferrovia interrata è quella di estendere il più possibile la possibilità di muoversi a piedi o in bicicletta. A tutto questo, fa sapere il numero due della Giunta, "sarà affiancata dove possibile da nuovo verde pubblico, unitamente all’installazione di panchine nelle aree che verranno indicate dai residenti". Anche sul versante isole ecologiche Balboni, che fra le altre ha la delega all’Ambiente, pone molta attenzione. "Dai cittadini – spiega – abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni in ordine alla necessità di ripristinare le isole ecologiche. Ebbene, non solo verranno ripristinate, ma saranno anche implementate nel caso in cui ce ne fosse la necessità e la possibilità". Mentre per l’importo stanziato c’è già una linea definita (benché implementabile), sui tempi di realizzazione delle opere pendono ancora dei punti interrogativi. Molto, chiaramente, dipenderà dal collaudo della ferrovia interrata. A quel punto, si potrà partire.