Via Buttifredo, al via i lavori per il nuovo semaforo

"Domani (oggi, ndr) a San Martino parte l’ultima fase dei lavori propedeutici all’accensione dell’impianto semaforico che andrà a regolare il traffico in via Bologna, in corrispondenza dell’incrocio con le vie Buttifredo e Navigazione". Così il vicesindaco Nicola Lodi sui suoi canali social. "Gli operatori – prosegue – saranno all’opera per il nuovo percorso pedonale sicuro e accessibile da tutti, e per le nuove pensiline in corrispondenza delle fermate degli autobus. Il cantiere è fatto in modo da essere meno invasivo possibile. Potrebbero comunque crearsi rallentamenti e code".