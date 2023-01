Via Calzolai, ecco i lavori di adeguamento delle tre fermate

Sono partiti ieri mattina i lavori di adeguamento delle tre fermate di via Calzolai, in corrispondenza dei civici 333 (su entrambi i lati) e 455, in direzione Francolino, mentre è imminente l’attivazione della nuova fermata, richiesta dai residenti, di via dello Storione. Dalla prima mattinata gli addetti dalla Geocostruzioni s.r.l. di Tresignana hanno predisposto l’area del cantiere e avviato le operazioni preliminari all’intervento, che durerà due settimane (salvo imprevisti meteo) senza interruzione della viabilità. "I lavori fanno seguito a un percorso condiviso con alcune associazioni a tutela delle persone con disabilità, rispondono a un’esigenza manifestata dai cittadini e da tanti giovani e consentiranno il miglioramento dell’accessibilità", spiega il vicesindaco Nicola Lodi. È prevista anche la realizzazione di una pavimentazione.