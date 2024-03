"Via Calzolai, incompetenza della Giunta"

I lavori su via Calzolai diventano un caso politico. A sollevarlo sono i consiglieri dem, Elia Cusinato e Maria Dall’Acqua. "La totale incompetenza dell’amministrazione Fabbri emerge ancora una volta sul tema della viabilità stradale – così i due consiglieri – . Questa volta è il caso di via dei Calzolai, dove nel novembre scorso sono stati asfaltati due rialzamenti della piattaforma stradale, in prossimità di una curva, con annesse rampe fuori da ogni logica per le caratteristiche che rappresenta l’arteria". Sul tema, lo stesso Cusinato aveva presentato due interpellanze per chiedere lumi. "Il ministero dei Trasporti – così i dem – ha indicato al Comune di effettuare modifiche all’opera laddove questa non sia in linea con la normativa vigente, sostituendola con un semaforo a chiamata per i pedoni. La disciplina afferma che le arterie principali di collegamento tra la città e le frazioni, compresa via dei Calzolai, devono essere il più scorrevole possibile, senza trovare ostacoli che rallentano, ostacolano o intralciano la circolazione dei mezzi di soccorso e di pronto intervento, nonchè dei trasporti pubblici. Ieri i rialzamenti vengono modificati, ma non eliminati, dopo pochi mesi dalla loro posa". E questo nuovo intervento, a detta di Dall’Acqua e Cusinato rappresenta "la palese incompetenza dell’amministrazione". "Forse tra qualche mese – aggiungono i dem – assisteremo nuovamente ad una modifica dell’opera con l’installazione di un semaforo a chiamata, arrivando a tre interventi in pochi mesi, intanto poco più avanti il manto stradale di Via Calzolai continua ad essere in condizioni pietose".

f. d. b.