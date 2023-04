Via Caretti ad alto rischio "Subito i velox urbani"

Via Caretti, dopo la protesta dei residenti che hanno raccolto centinaia di firme per denunciare l’alto rischio di incidenti scende in campo Fiab.

"Chiediamo da molto tempo – sottolinea l’associazione – di intervenire per aumentare la sicurezza vista la frequenza con cui avvengono incidenti, di cui uno mortale, che coinvolgono pedoni e ciclisti. Un passo importante è stato fatto con il rifacimento dell’attraversamento nei pressi del distributore di carburante, ma serve limitare la velocità installando velox urbani. Nell’articolo dei giorni scorsi si parlava di velox non funzionanti e tutor. Chiariamo alcune cose: i dispositivi esistenti non sono velox ma speed check cioè si attivano solo in presenza di una pattuglia di Polizia Locale, a mio parere questi dispositivi non servono a nulla. I tutor richiesti da alcuni residenti difficilmente potranno essere installati in questo tipo di strada. Questa zona di Ferrara presenta una anomalia, è contemporaneamente un’area residenziale a forte densità abitativa e una tangenziale interna, con un traffico automobilistico molto sostenuto. Fiab dallo scorso aprile, un anno fa, ha richiesto con pec al sindaco di Ferrara l’installazione di velox urbani (dispositivi che finalmente il codice della strada prevede) che richiedono però l’autorizzazione prefettizia, decreto che a fine 2022 il prefetto ha rilasciato. Adesso la palla è di nuovo del Comune che spero in tempi brevissimi concluda l’acquisto e aggiudichi l’installazione di questi velox. Ricordo che nei pressi dei due attraversamenti pedonali, il limite di velocità è di 30 kmh e occorre mettere in atto tutti gli strumenti perché questi limiti siano rispettati. Affermare che i velox servono solo a fare cassa è una stupidaggine, fa sembrare ‘vittime’ gli automobilisti che non rispettano i limiti, quando in realtà le vittime sono i pedoni e i ciclisti che di fatto rischiano la vita".