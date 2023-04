Via Caretti, auto a folle velocità "Incidenti stradali, abbiamo paura"

Via Caretti, 483 cittadini firmano una petizione per richiedere l’installazione di un tutor per monitorare 24 ore su 24 la velocità dei veicoli. "Chiediamo vengano elevate multe e fatti controlli per salvaguardare l’incolumità dei cittadini", intervengono Paola Pazzi e Mirko Bertelli, due residenti. Nella strada è stato collocato un velox, ma i vetri sono stati appannati con lo spray e non ha alcun effetto deterrente per i folli della velocità. "In questa arteria – sottolineano – ci sono stati nel passato, anche recentissimo, numerosi incidenti dovuti spesso all’eccessiva velocità dei veicoli. Proprio il 18 aprile un pedone è stato investito mentre attraversava la strada". Se l’è cavata con qualche escoriazione. "Ora cosa ci dobbiamo attendere? – la domanda –. Che ci scappi nuovamente il morto per intervenire e far rispettare il limite dei 50 chilometri all’ora? Tutelare l’unicità della vita, anche con azioni che potrebbero apparire impopolari dal punto di vista politico, come l’adozione di un sistema tutor, è fondamentale. Con l’approssimarsi della bella stagione ci sarà la ripresa delle corse notturne, in moto e in auto, ulteriore aggravio della situazione in termini di sicurezza". Da qui il loro appello. "Installare un sistema tutor – ribadiscono – permetterebbe di ovviare alla sporadica presenza delle pattuglie. Tra l’altro si mettono davanti all’area del centro commerciale ‘Le mura’, limitrofa all’incrocio di via Copparo. In quel punto i veicoli sono in fase di accelerazione o di frenata, è normale che rispettino il limite dei 50. Il problema è invece evidente nel tratto dei distributori di carburante IP ed Enercoop verso via San Contardo D’Este".

m. b.