"Via Colombarola, quella pista ciclabile è una presa in giro"

Caro Carlino,

mi rivolgo al sindaco: anche io come Maria Teresa Ghirardi ( lettera del 11 luglio) la invito a venire a vedere ciò che succede quando da Viale Marco Polo si deve voltare per Via Colombarola. Quasi ogni mattina verso le 12, di ritorno dalla spesa, percorro Viale Marco Polo in bici e quando sono alla fine mi fermo, e cerco di guardare che arriva da Via Colombarola, dove risiedo ( io devo solo voltare non attraversare la strada). In quel punto non c’è visibilità perche la recinzione in muratura della villa in angolo da anni è coperta da rigogliosa e folta vegetazione, tanto da impedire la vista di chi arriva e troppo spesso mi trovo improvvisamente davanti una macchina che volta per il viale rasentandomi per tanto che fa una curva stretta. Della cosa ne ho scritto durante la precedente consigliatura e anche per la presente. Ci vuole una ringhiera di protezione e non si mettano in campo i regolamenti! In quel momento i miei pensieri sono cattivi e rabbiosi. Signor Sindaco Lei e la Sua Giunta siete sordi, ciechi, indifferenti e inadempienti. La ciclabile di Via Colombarola, ciclabile che è una presa in giro, il pericolo è aumentato, le macchine si fermano dentro la pista, quando si sorpassano la invadono, il bus pure (avete la mani di restringere le vie, una cosa inconcepibile), ma Voi vi gloriate del numero dei chilometri delle ciclabili, dei progetti futuri, ma dei pericoli per i cittadini non ve ne importa nulla. Un saluto,

Pasquina Ferrari

* * *

MORTE DI BERLUSCONI,

NEL TESTAMENTO

HA PENSATO ALLA SCORTA?

Caro Carlino,

è passato già un mese dalla morte di Silvio Berlusconi e non mi sembra vero. Un uomo simpatico, con la battuta sempre pronta, cordiale con tutti anche con i suoi avversari politici. Nella sua vita ha dovuto sopportare tante ingiustizie; attacchi politici e non, ma li ha superati sempre con il sorriso dovuto proprio alla sua onestà, capacità e generosità. La stampa di qualche settimana fa ha pubblicato l’apertura del testamento, dove si legge che ha pensato un pò a tutti per quanto riguarda la sua eredità, a cominciare dalla famiglia, alla sua compagna Marta Fascina, nonché il suo braccio destro dell’Utri. La cosa che mi ha molto incursiosito, dato la sua grande generosità, se ha pensato ai suoi uomini della scorta, diventati ormai famigliari dopo tanti anni di servizio alla sicurezza della sua persona.

Antonio De Marco