"Via Continenti, la rotatoria va contro la sicurezza"

COMACCHIO

La realizzazione della piccola rotatoria su viale dei Continenti a Lido delle Nazioni, con l’istituzione del doppio senso di marcia in via Imperiali (nel tratto che procede verso San Giuseppe di Comacchio), sarebbe un gravissimo errore". A sostenerlo è il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni, che mette in guardia da potenziali rischi per la sicurezza stradale nella zona, a seguito delle voci che gli sono giunte riguardo l’ipotesi di modifica della viabilità che l’amministrazione comunale vorrebbe operare.

"A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si prende, diceva un noto politico – esordisce Calderoni -. La realizzazione della piccola rotatoria su viale dei Continenti da cui deriverebbe l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Imperiali che collega verso la frazione di San Giuseppe, per conquistare un po’ di consenso, sarebbe profondamente sbagliata. Mi rendo conto che quando, assieme ai nostri ‘ex alleati’, mi sono espresso a favore dell’istituzione del senso unico avrei perduto qualche consenso, ma ritengo ancora sia stata la scelta giusta per garantire la sicurezza lungo quella strada, che necessita di interventi". Perché un errore? "Per cinque buone ragioni – prosegue Calderoni -. Innanzitutto perché la realizzazione di una piccola rotatoria non sarebbe risolutiva per implementare la sicurezza lungo la strada, se non anticipata da uno strumento di controllo quale può essere un tutor: date le dimensioni risicate della rotonda, rimarrebbero i pericoli legati all’alta velocità tenuta da alcuni automobilisti. E, in caso di nebbia, i rischi aumenterebbero. In secondo luogo, i problemi che nascerebbero dal ripristino del doppio senso su via Imperiali. Nella parte nord di via Imperiali insistono aziende agricole e attività cui afferiscono mezzi pesanti e ciò potrebbe comportare ulteriori situazioni di disagio per chi frequenta la via. E ancora, nei pressi del campo sportivo vi è un ponte che, da un’ispezione tecnica svolta nel 2019, è risultato essere in condizioni critiche e bisognoso di interventi. Senza dimenticare le condizioni di alcuni argini in condizioni precarie. In ultimo, ma non meno importante, l’inseguire consenso non tiene conto degli incidenti, taluni gravissimi, che si sono verificati lungo viale dei Continenti".

Secondo Calderoni, dunque, il progetto di modifica della viabilità andrebbe riveduto: "Piuttosto sarebbe necessario un intervento di recupero del manto di asfalto e di mettere mano ad un intervento sul ponte, per il quale, dall’ispezione del 2019, era stato stabilito in dodici mesi il tempo utile per procedere con un intervento di ripristino, ma ancora nulla è stato fatto. Per Fratelli d’Italia la priorità non è il consenso, ma la sicurezza a 360 gradi, compresa quella lungo le strade del nostro territorio".

Valerio Franzoni