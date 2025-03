"Via Cortevecchia e vandalismi, adesso basta"

Caro Carlino,

chiedo spazio nella sua rubrica collegandomi all’atto stupido di vandalismo relativo al bagno pubblico di piazza Cortevecchia. L’altra mattina, stessa piazza, sono iniziati i lavori, all’interno dei contenitori degli alberi, di installazione di pali di legno con relative corde per evitare il continuo calpestio considerando che non sono ne spazio giochi ne sgambamento cani. Anche perché il prossimo provvedimento potrebbe essere il filo spinato. Possibile che noi Italiani abbiamo sempre bisogno di essere bastonati prima di rispettare le regole?

Stefano Paltrinieri

* * *

COMPLIMENTI ALL’URP

PER L’EFFICIENZA

Devo congratularmi per l’efficienza con cui risponde alle mie segnalazioni il Comune di Ferrara (Urp) . Avevo segnalato varie cose tra cui la rastrelliera tutta schiacciata davanti all’ex Sant’Anna) in corso Giovecca. Mi hanno risposto che a breve verranno sostituite. E non è la prima segnalazione a cui provvedono. Quindi complimenti e dico ai cittadini che si lamentano sempre, che per i problemi stradali c’è un’ufficio predisposto molto efficiente a cui possono comunicare eventuali problemi o disservizi a loro collegati. Grazie,

M. Fantini