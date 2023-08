Via Cremonino, nuova segnaletica

Lunedì, divieto di sosta in via Cremonino per rifacimento della segnaletica orizzontale e riorganizzazione nuovi stalli di sosta a particolari categorie, nel tratto tra via Donati e via Bulgarelli. Nei pressi dell’ingresso del Pronto Soccorso sono previsti ulteriori 3 stalli di sosta per veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno, 3 stalli per veicoli dell’Ausl, la realizzazione delle zebrature sulla pavimentazione come zona esclusa a transito e sosta per agevolare entrata e uscita dei veicoli ai rispettivi passi carrabili.