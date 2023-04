Via crucis pensando all’Ucraina

Una Via Crucis con un forte messaggio di pace e di vicinanza al martoriato popolo ucraino. È quella in programma a Ferrara domani, Venerdì Santo, con partenza alle 21 davanti alla Cattedrale e arrivo alla chiesa di Santa Maria dei Servi, la chiesa della comunità ucraina in via Cosmé Tura, angolo Contrada della Rosa. Questo il percorso: piazza Cattedrale, corso Martiri, p.zza Savonarola, piazza Castello, largo Castello, giardini Cavour, via Contrada della rosa, ingresso in chiesa. Qui, si venererà l’icona su lino del Cristo morto, che la comunità ucraina espone, da tradizione del mondo orientale, dal pomeriggio del Venerdì Santo (dopo la liturgia della passione delle ore 15) fino alla Veglia pasquale della notte del Sabato Santo, lasciando la chiesa aperta ininterrottamente. Al termine della Via Crucis saranno raccolte le offerte per il sostegno della Comunità cristiana in Terra Santa. L’iniziativa della Via Crucis sarà presieduta dal nostro Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego ed è organizzata dai Vicariati cittadini Madonna delle Grazie, Santa Caterina Vegri e San Maurelio.