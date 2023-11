"Via Darsena mi piace. Verde curato e bella la pavimentazione"

Caro Carlino,

ho fatto un giro a piedi per via Darsena da Corso Isonzo a Via Bologna e devo dire che sta diventando molto bella. Marciapiedi laghi e con una meravigliosa pavimentazione che non si è mai vista a Ferrara. Sfalcio Erba e verde curato e bella illuminazione. Dallo stradone di periferia oggi si può dire di avere un bell’ingresso in città. Spero che presto si possa entrare da corso Isonzo almeno fino al parcheggio e alleattività che ci sono perchè ora uno è ancora obbligato in auto a passare per Piangipane o Argine Ducale intasando queste arterie. Ci sono stati tempi lunghi per i lavori e tante polemiche e questo mi dispiace perchè la città sta sicuramente migliorando.

M. Fantini

* * *

ANSELMO CE LA PUÒ FARE

LEGA IN CRISI DI CONSENSO

Caro Carlino,

il non coraggio, anzi la pavidità, dimostrata dall’ex esponente dell’allora PD a rivelarsi mentre esprime una legittima critica alla candidatura dell’avv. Anselmo a sindaco, mi da’ la misura del perché l’allora PD era messo male. Mi sarebbe gradito leggere una integrazione della lettrice con l’indicazione precisa di una candidatura capace di raccogliere il consenso unanime ed entusiasta delle 14 associazioni che hanno dato vita al tavolo dell’alternanza. In quanto alla sfida, la ritengo contendibile a ragione della profonda crisi di consenso della Lega locale da indurre Fabbri a ripiudarne il logo e riciclarsi come “civico”.

Augusto Zucchini

* * *

L’OPPOSIZIONE

DICE SEMPRE NO A TUTTO

Caro Carlino,

non è un affare italiano, ma una questione che riguarda il mondo intero, ma l’ opposizione ha trovato l’ occasione di fare la solita critica sconsiderata per un illusorio calcolo d’ opportunità. Criticare il governo è un diritto ma disapprovare una qualsiasi decisione governativa per puro spirito di rivalità e accidia personale è semplicemente sgradevole, sia politicamente che deontologicamente. L’opposizione ha contestato il governo sull’astensione al voto all’ ONU. Una vacillante divergenza scontata oramai; una prassi che per l’opposizione è una regola obbligatoria. Dire sempre tutto il contrario di quanto fa o dice l’on Meloni. Senza alcun dubbio se l’Italia avesse firmato, invece di astenersi, l’opposizione avrebbe dissacrato questa risoluta misura. La solita ipocrita messinscena di una opposizione che manca di qualità, di autentica storica intraprendenza politica.

Gian Pietro Fogli