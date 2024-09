Via degli Spadari, oggi si inaugura la nuova Coop

Si accenderà oggi, con l’inaugurazione del supermercato in Via degli Spadari 25, una nuova insegna Coop nel centro storico di Ferrara. Il negozio di Coop Alleanza 3.0, i lavori per la cui realizzazione erano cominciati agli inizi di aprile, ha richiesto un investimento di 2,3 milioni di euro e rappresenta un nuovo presidio della Cooperativa nel cuore del centro storico del capoluogo estense. La nuova Coop si affianca infatti a quella di via Mazzini, inaugurata nel 2018, e troverà sede al piano terra dello storico Palazzo del Raguseo. Un immobile di pregio, protagonista del un profondo progetto di restauro. Salgono così a cinque i supermercati Coop in città, punti di riferimento per la spesa di oltre 58 mila soci ferraresi, che nel 2023 hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti i consumatori, di vantaggi per la spesa pari a più di 11 milioni di euro. L’appuntamento per il “taglio del nastro” è alle 9 di oggi. Alla cerimonia parteciperanno Francesco Carità, assessore al commercio del Comune di Ferrara, il presidente e la direttrice generale di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello e Milva Carletti, il direttore commerciale della Cooperativa, Franco Buluggiu, e la presidente del consiglio di zona della Cooperativa, Patrizia Luciani. Per tutti i soci e i consumatori che faranno la spesa nella giornata inaugurale è prevista in un omaggio una borsa per la spesa riutilizzabile ’La mia spesa fa di più’. "Anche il nuovo supermercato è un negozio di vicinato –spiega Coop in una nota – pensato per venire incontro sia alle esigenze della spesa quotidiana, sia per soddisfare le necessità del cosiddetto pubblico “di transito”, essendo il centro storico di Ferrara frequentato e da studenti universitari. Il supermercato Coop che avrà sede nel Palazzo del Raguseo ha una superfice di quasi 700 metri quadri e darà lavoro a 19 persone. La struttura completamente nuova – valsa 2,3 milioni di euro di investimenti – presenta una piazza con frutta e verdura di stagione, il banco servito della gastronomia (che offrirà anche specialità di pane e pasticceria e i prodotti realizzati internamente dagli addetti Coop in un piccolo banco caldo), un’offerta di pizze, polli arrosto da asporto e un piccolo banco macelleria. La nuova Coop sarà dotata di scaffalature refrigerate “multi fresh”, con un’ampia scelta di tramezzini e bevande, oltre a pasta fresca, piatti pronti e altre tipologie di food-to-go; senza dimenticare le insalate condite, compromesso ideale tra salubrità, gusto, freschezza e praticità. Spazi appositi saranno dedicati al servizio del pane self e non mancheranno i banchi dei salumi, dei latticini, delle carni e della pescheria. Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9.30 alle 20.