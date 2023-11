"Via del Grano, dopo anni si apre uno spiraglio"

C’è un primo passo che fa ben sperare almeno i residenti della lottizzazione di via del Grano. Ci sono tre lottizzazioni incompiute tra Vigarano Pieve e Mainarda. Decenni di incuria e scudi alzati dei residenti che lamentano "Lampioni spenti e inclinati, marciapiedi divelti, incuria nella manutenzione del verde". Ma è un’area privata. Il comune non può metterci mano. E’ uno dei ‘grattacapi’ che si è ritrovata l’attuale amministrazione che alcuni mesi fa, durante un’assemblea pubblica, aveva assicurato di "essere impegnata, con l’ufficio tecnico e il supporto di legali, a cercare di risolvere situazioni complesse". Sono più di trecento le famiglie che risiedono nei quartieri delle tre lottizzazioni incompiute di via Caduti di Nassirya e via Silvio Infanti, di via Merighi e di via del Grano. Ed è su quest’ultima che arrivano le prime novità. "Abbiamo superato un problema che penalizzava la zona da diversi anni – annuncia il sindaco Davide Bergamini (foto) – e finalmente abbiamo intrapreso la strada per iniziare a completare queste opere. Abbiamo ricevuto conferma sull’incasso prossimo della fideiussione assicurativa che ci permetterà di iniziare i lavori di finitura, passo cruciale verso il completamento della zona". Ma cos’era successo? La lottizzazione, come le altre, aveva polizze assicurative scadute. I costruttori erano obbligati a sottoscriverle, in modo da garantire la possibilità di utilizzare quel danaro nel caso non fossero state completate opere pubbliche, marciapiedi, illuminazione. "Per la lottizzazione di via del Grano, abbiamo preso contatti con l’assicurazione che ci ha dato la possibilità di ritirare la fideussione". Si tratta di 130mila euro, che permetterà al Comune di intervenire andando a completare le opere non terminate.

Claudia Fortini