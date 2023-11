Via del Lavoro, nuovo supermercato. Ok in commissione ma Fd’I non ci sta

Un nuovo supermercato (una struttura commerciale di medio-piccola grandezza) sorgerà in via del Lavoro. Siamo ancora lontani dalla fase realizzativa, ma ieri è arrivato il semaforo verde della Commissione Consiliare. Si tratta di un’area di 1500 metri quadrati circa, acquistata da privati che – come ha puntualizzato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Nicola Lodi nel corso dell’esposizione della delibera – a fronte della realizzazione della superficie commerciale, corrisponderanno al Comune circa settantamila euro di oneri di urbanizzazione e cederanno, come opera compensativa, un’area verde di circa milleseicento metri quadrati in via Gramicia che diventerà una propaggine del parco Bassani. "Si tratta – dice Lodi – di un’opera che porterà una nuova luce in quella zona ed è un ulteriore tassello che compone una grande operazione di riqualificazione che abbiamo portato avanti nella zona di via del Lavoro". L’autorizzazione alla costruzione in deroga al Rue, tuttavia, non convince il consigliere di Fd’I Federico Soffritti che, infatti, al momento della votazione si esprime in maniera contraria. "In coerenza con quelle che da sempre sono le mie idee, legate alla difesa del commercio di dettaglio – spiega il capogruppo di Fd’I – ho votato contrariamente ad autorizzare la costruzione di un’ulteriore superficie commerciale nella nostra città. Benché si tratti di una struttura di dimensioni contenute, non ritengo che Ferrara abbia la necessità di ulteriori supermercati". Realizzando un altro market in via del Lavoro il rischio è di "sottrarre clientela e di conseguenza lavoro ad altre strutture commerciali similari e, soprattutto, al commercio di dettaglio". Insomma "differentemente dal progetto Feris – prosegue Soffritti – questo nuovo centro commerciale rischia davvero di essere fine a sé stesso. Almeno, nel progetto Feris, a fronte della realizzazione del supermarket era prevista un’importante opera di riqualificazione di un autentico buco nero nel centro". L’esponente meloniano, tuttavia, resta possibilista e torna sulla sua proposta – votata all’unanimità dal Consiglio – di avviare uno studio sul commercio di vicinato. "Se i numeri dimostreranno che Ferrara ha bisogno di un altro supermarket – chiude – sarò ben disposto a votare favorevolmente". Chi invece sposa il piano è la capogruppo di Ferrara Nostra, Francesca Savini: "Vediamo positivamente quest’opera perché rientra in un vero progetto di riqualificazione urbanistica. La superficie di vendita sorgerà su un terreno già urbanizzato e avrà dimensioni contenute".

Federico Di Bisceglie