Via del Progresso, nuovo look Parte la ripavimentazione

Iniziata nei giorni scorsi la ripavimentazione di via del Progresso, a Gaibanella.

Nella stessa via, a luglio, erano già stati rifatti i marciapiedi. L’intervento si inserisce nel complesso dei lavori programmati dal Comune di Ferrara per l’estate 2023 per il miglioramento della qualità stradale delle vie del territorio. Nello specifico, sono già stati eseguiti lavori in via Ricciarelli, ad Aguscello, in piazza Enrico Berlinguer, a San Martino, in via Fardella, a Ferrara, in via Bellini, a Porotto e in via della Forza, a Pontelagoscuro. "Si tratta di un ‘contenitore’ di interventi da circa 600 mila euro di investimenti, pensato innanzitutto per le frazioni, che fa seguito a necessità riscontrate nel corso dei nostri monitoraggi e alle richieste dei cittadini, secondo criteri di priorità, raccolte anche nel corso del nostro tour delle frazioni - spiega il vicesindaco Nicola Lodi -. L’appalto in essere si aggiunge a quello delle manutenzioni ordinarie". Le opere stradali in via del Progresso saranno completate in tre giorni. Per consentire l’esecuzione dei lavori, in entrambe le vie è e sarà istituito il divieto di sosta, con transito regolato a senso unico alternato. Successivamente sarà realizzata la nuova segnaletica orizzontale.