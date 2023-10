"Via della Fornace, urgente un attraversamento"

VIGARANO

"Serve sicurezza per i residenti e per chi per deve attraversare a piedi o in biciletta la strada. Occorre creare al più presto un attraversamento pedonale all’incrocio di via della Fornace a Vigarano Pieve". Ne sono certi i consiglieri comunali della lista civica d’opposizione ViviAmo Vigarano. Lisa Pancaldi, Olao Guidetti e Salvatore Ilacqua si fanno portavoce anche delle tante segnalazioni ricevute dai cittadini. Di fronte a una necessità evidente, hanno scritto e protocollato venerdì scorso una mozione che impegna la giunta "a richiedere alla Provincia di Ferrara, competente della strada, la realizzazione di un attraversamento pedonale nell’intersezione tra via della Fornace e via Argine Po nella frazione di Vigarano Pieve". In via della Fornace c’è un semaforo che regola il traffico con via Po che si interseca. Si affaccia su un quartiere residenziale, tra via Caduti di Nassirya e Silvio Infanti che, come ricordano "non ha nessun collegamento pedonale e ciclabile con la vicina stazione ferroviaria e con il centro". La strada è infatti una circonvallazione ad alto scorrimento che devia il traffico che altrimenti sarebbe diretto nel centro abitato. Ma affianca quartieri residenziali importanti ed abitati. L’intervento richiesto, di cui i consiglieri sottolineano l’urgenza "permetterebbe ai residenti delle zona - scrivono nella mozione - di attraversare in sicurezza una strada ad alto scorrimento che devia il traffico pesante dal centro e che attualmente non prevede nessun attraversamento pedonale e ciclabile che permetta ai cittadini di accedere alla stazione ferroviaria vicina e ai servizi essenziali creando una reale situazione di pericolo". L’incrocio della strada provinciale, che collega alle vie comunali, ha un ruolo importante e decisivo per chi percorre la strada.

Claudia Fortini