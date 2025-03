Via dello Sport, nuovi lavori di manutenzione

Riprenderanno da domani, i lavori di manutenzione straordinaria di via dello Sport a Copparo, affidati all’impresa Robur Asfalti di Ferrara. Nei mesi scorsi l’intervento si è concentrato sul parcheggio a lato dello stadio comunale: sono state realizzate le cordolature, i sottofondi e lo strato di binder. I prossimi interventi prevedono invece la pulizia delle aiuole e la fresatura dei due parcheggi adiacenti alla piscina e al palazzetto del tennis, cui seguirà la stesa di binder e il ripristino dei tappeti d’usura. Successivamente si interverrà sulla strada e sulla finitura del parcheggio lato stadio. Complessivamente, e salvo imprevisti, si prevede una durata dei lavori restanti di circa tre settimane.

Dunque, da domani e sino al termine dei lavori sarà valido il divieto di sosta e di fermata, dalle 7.30 alle 18. Il progetto, per un investimento complessivo di 250mila euro, contempla il ripristino della sede stradale dall’incrocio con via Marchi e all’ingresso dell’antistadio; il rifacimento del parcheggio a servizio del "Decimo Preziosa" e il suo ampliamento, che consentirà maggiore versatilità e una doppia uscita delle auto; gli interventi sui parcheggi della piscina e dei campi da tennis, con l’apertura di nuovi varchi di accesso nelle aiuole esistenti per agevolare l’ingresso e l’uscita. Proseguono, dunque, gli interventi di sistemazione delle vie del territorio.

Recentemente sono stati avviati anche i cantieri del nuovo pacchetto di manutenzioni da 900mila euro per opere su diverse strade: interessate le vie Bolognesi, Domenico Malagutti, Giacomo Succi, Risorgimento, Longo, G. Amendola, U. La Malfa, della Costituzione, Nenni, M. Fedozzi, Ortigara, Sant’Antonio, Vittorio Veneto e vicoli dell’Unità, della Pace, dell’Unità – dell’Uguaglianza.

v. f.