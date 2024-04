"Via don Zanardi, criticità del traffico e campetto"

Caro Carlino,

scriviamo a nome di un gruppo di cittadini residenti nella zona Est della città. In via don Zanardi sarà sostituita la vecchia scuola primaria Manzoni con una nuova scuola, che sorgerebbe di fianco alla prima, proprio sull’area di un campetto da calcio. Ci preme porre all’attenzione le seguenti osservazioni, già esposte anche all’Amministrazione locale in un incontro pubblico.

CRITICITÀ DEL TRAFFICO

IN VIA DON ZANARDI-PIAZZALE SAN GIOVANNI-VIA CALDIROLO

Considerando che l’accesso principale all’edificio è su via Don Zanardi, si aggraverebbero le criticità del traffico, già presenti al mattino nelle vie della zona. Inoltre, è da valutare la possibilità di piste ciclabili in tutte le direzioni.

Prevedendo un secondo accesso alla nuova scuola da via Biancospino, come si fa già adesso, le automobili possono arrivare all’edificio da tutte le direzioni, evitando di congestionare ulteriormente il traffico nella rotatoria di piazzale san Giovanni.

Per alleggerire traffico e inquinamento, si potrebbe inoltre proporre l’attivazione del servizio Pedibus, anche per incentivare comportamenti che limitino l’uso dell’auto.

CAMPETTO DI CALCIO, PERCHÉ TOGLIERLO?

A causa del nuovo parcheggio previsto sul sito del vecchio edificio scolastico, che sarà demolito, non sarebbe possibile conservare il campetto da calcio, molto apprezzato dai bambini e ragazzi del quartiere. Perché non realizzare un parcheggio più piccolo, sfruttando degli stalli aggiuntivi in via del Biancospino? In questo modo, forse, si potrebbe mantenere il campetto da calcio in via Don Zanardi, considerato che, soprattutto per i fruitori più piccoli, la nuova sede prevista (all’isola ecologica di via Caretti) sarebbe tutt’altro che comoda e facile da raggiungere.

CORTILI SCOLASTICI E VERDE PUBBLICO.

Nel progetto originale non è chiaro dove saranno la recinzione e il cortile che circonderanno il nuovo insediamento scolastico. Il cordolo di cemento a pochi metri dallo stabile escluderebbe la possibilità di avere un’ampia area all’aria aperta dove far giocare gli allievi. L’altra proposta, per aumentare lo spazio esterno a disposizione degli alunni, prevederebbe di recintare gran parte dell’attuale area di verde pubblico, togliendo però alla cittadinanza la possibilità di fruire di quello spazio.

PALESTRA

Dal progetto è emerso che il nuovo edificio sarà sprovvisto di palestra. Verrà invece utilizzata come palestra la sala polifunzionale, definita auditorium. Perché tale spazio possa essere considerato come luogo in cui svolgere attività motoria, dovrebbe averne tutte le caratteristiche, cioè le dimensioni, le attrezzature, gli arredi, i necessari dispositivi di protezione. La loro assenza renderebbe difficoltoso usarlo per l’attività motoria. Tutto questo, nell’auspicio di aver contribuito alla migliore riuscita del progetto.

Ringraziando per lo spazio concesso, porgiamo cordiali saluti,

Cinzia Pusinanti

Lidia Goldoni

Patrizia Ronchi