Via Donati, la festa è un successo: "Modello da estendere altrove"

Grande successo per la prima edizione della Festa di via Donati che si è svolta sabato e domenica nella storica strada centese e che ha visto unite istituzioni, attività commerciali e associazioni, con il plauso di Comune e Fondazione Teatro. "Musica a cura di ‘Fra le quinte’ e del Tavolo dei Giovani di Cento, laboratori gratuiti per bambini firmati associazione Tararì tararera, la bellezza delle auto del Ferrari Club Cento e i punti gastronomici organizzati dai commercianti della via – affermano dal comune –. Il tutto con la magnifica Porta Pieve sullo sfondo da molti dei partecipanti considerata il fiore all’occhiello di una festa partecipatissima e ben riuscita anche a giudicare dal flusso di commenti e pensieri affidati ai social da un pubblico soddisfatto". "Una prima volta oltre le più rosee aspettative - commenta Filippo Taddia, assessore al Commercio – che ha visto uniti commercianti, associazioni, Comune e Fondazione Teatro Borgatti. Ognuno per la sua parte hanno contribuito a rendere via Donati più bella che mai per due giorni. La sfida adesso è trasformare la festa di Via Donati in una tradizione cittadina e, perché no, estendere il modello ad altre zone di Cento e frazioni. Saremo ben felici, fin da oggi, di lavorare insieme alla città per costruire anche altrove momenti così calorosi di festa di via e di quartiere".

All’interno del weekend si è svolto un altro momento significativo, ovvero l’inaugurazione del ProntoBook. "Una cabina telefonica molto speciale – così l’assessore alla Cultura Silvia Bidoli –: un bookcrossing curato dall’associazione Tararì tararera all’interno del progetto di Biblioteche diffuse promosso dal Comune. Un piccolo presidio di cultura alle porte di Cento che speriamo sia amato e curato da tante persone: perché dove c’è cura, c’è bellezza e valorizzazione.". Grande soddisfazione anche da parte della Fondazione Teatro Borgatti. "In occasione della prima edizione di ‘Via Donati in festa’, tutta la strada si è riempita di vita in un weekend ricco di spettacoli, musica e buon cibo – affermano dall’ente –. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, perché con il loro entusiasmo hanno reso questa festa davvero speciale".

Laura Guerra