Via Fabbri va sott’acqua. Tubo guasto alla rotonda

La rotonda di via Fabbri finisce ancora sott’acqua per un guasto a un tubo dell’acqua sotto la strada. E in pochi istanti la zona diventa un lago artificiale. Ma cos’è successo? "I tecnici del pronto intervento acqua – spiegava una nota di Hera arrivata nel pomeriggio – sono al lavoro per verificare un guasto alla rete idrica avvenuto in via Fabbri, all’incrocio con via del Melograno. Attorno alle 14, infatti, è avvenuta la rottura di una valvola di 15 cm di diametro, che ha provocato fuoriuscita d’acqua sulla sede stradale. Grazie all’intervento dei tecnici, è stato possibile limitare le conseguenze della fuga e la situazione è monitorata. Si stanno valutando – chiude la nota – le modalità di esecuzione dell’intervento di riparazione". Già lo scorso anno – era il 29 luglio – avvenne un problema analogo il quale però provocò pure il cedimento di una parte di asfalto.