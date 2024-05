"Via Favero, quattro anni di battaglie. Quel terreno tornerà al Comune"

Il terreno ‘conteso’ di via Favero, sul quale i residenti chiedono da tempo chiarezza e lo stop alle operazioni di edificazione, potrebbe presto tornare al Comune. E’ quanto annunciato ieri mattina in una conferenza da Francesca Savini e Luca Caprini, candidati nella lista civica del sindaco Alan Fabbri, che negli ultimi mesi si sono occupati di una situazione che tiene banco da diversi anni.

Un’area verde che dal 2013 è diventata edificabile, di proprietà dell’azienda privata ‘La Nuova Residenza’, potrebbe ben presto essere ceduta al Comune, che ha inviato la propria richiesta formale tramite un atto ufficiale firmato dal direttore generale Mazzatorta. "Dopo mesi di verifiche ed indagini, durante i quali sono stati individuati passaggi critici ed opachi di questa vicenda – spiega Savini –, grazie al lavoro di tutta la commissione il direttore generale del Comune ha inoltrato alla proprietà dell’area un invito ad ottemperare all’obbligazione della cessione al Comune stesso. E’ un passo cauto ma determinante, che va nella direzione di una salvaguardia dell’area verde di via Favero. Se la proprietà ottempererà all’invito sarà una splendida notizia per i residenti e tutti i cittadini, in caso contrario il Comune farà valere le proprie ragioni davanti ad un giudice". A fianco di Savini, la portavoce di un gruppo di residenti di via Favero, Piera Fiorito, snocciola i passi di un iter lungo e tortuoso: "E’ stato un cammino difficile, la vicenda sembrava talmente intricata ed oscura che veniva voglia di lasciar perdere – le sue parole –. Sono stati quattro anni di battaglie, questo è il primo vero passo concreto che dimostra la volontà dell’amministrazione di andare incontro alle richieste dei cittadini. Vogliamo riportare giustizia in una vicenda che di giustizia ha avuto ben poco. L’attenzione va tenuta alta, per questo oggi alle 19 organizzeremo un flash mob nella zona". L’area verde, di circa 2mila ettari, è attualmente recintata e non è possibile accedervi: dalla richiesta del Comune, inoltrata lo scorso 14 maggio, l’azienda privata titolare della zona ha trenta giorni di tempo per dare una risposta.

Jacopo Cavallini