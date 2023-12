Via Favero,. Savini presiede la commissione

Si è intestata la battaglia e alla fine ha strappato anche la presidenza della commissione d’indagine su via Favero. Francesca Savini, capogruppo di Ferrara Nostra, ha fatto l’all-in. Impedire che l’area verde a cui la comunità ha dimostrato tanta affezione è diventata una questione dirimente. "Va fatta chiarezza", scandisce immediatamente dopo aver incassato il dividendo della presidenza. Un pomeriggio concitato, caratterizzato da una contrapposizione mascherata dai tecnicismi ma tutta politica. "La vicenda legata al parco di via Favero – spiega la consigliera – è intricata e parte da molto lontano. Ora occorre che i tanti punti oscuri che la caratterizzano vengano chiariti una volta per tutte: sono i cittadini a chiedercelo". L’intenzione di Savini, nella nuova veste di presidente della commissione d’indagine è quella di "convocare poche sedute, ma molto precise e non politiche. Sugli atti". Spulciare le delibere – la vicenda risale ai primi anni ’90 – non sarà un gioco da ragazzi. Ma l’arrembante consigliera ha già infiocchettato un regalo di natale per i neo commissari (11 in tutto). "Domani (oggi per chi legge, ndr) – dice – farò richiesta agli uffici comunali di avere tutta la documentazione su quell’area, in modo tale da mandarla ai commissari. Mi aspetto collaborazione dall’opposizione e non contrapposizione ideologica come hanno dimostrato nella seduta di costituzione dell’ufficio di presidenza". Per il corretto svolgimento dei lavori del nuovo organo consiliare, Savini richiederà "l’aiuto della direzione generale del Comune e l’appoggio di un legale che seguirà le sedute". La questione, dicevamo, è tutta politica. Benché, come chiarito a più riprese anche in Consiglio Comunale dal capogruppo dem, Francesco Colaiacovo "bloccare l’edificabilità dell’area è giustissimo". Lo strappo si consuma sulla presunta "illegittimità della delibera". Colaiacovo e il regolamento del Consiglio sono una cosa sola: il nodo procedurale è legato alla segretezza e al voto ponderale. In realtà, dice il dem, "questa commissione è del tutto inutile: bastava convocarne una ordinaria – la terza – dal momento che la commissione d’indagine non ha poteri sovraordinati a quella normale. È una strumentalizzazione". Ora, l’appuntamento è a metà gennaio.

f. d. b.