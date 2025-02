Via Fiaschetta, ecco i fondi. C’è il via libera del Comune: "Così la strada sarà riaperta"

Via Fiaschetta (Aguscello), finalmente il Comune ha stanziato le risorse necessarie a riaprire la strada: una parte dell’intervento, per un importo pari a 15mila euro, sarà realizzata dal Consorzio di bonifica su mandato dell’amministrazione, mentre l’asfaltatura e la segnaletica stradale saranno eseguiti direttamente dal Comune. Il lavoro su via Fiaschetta inizierà domani e sarà completato, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, entro la prima settimana di marzo, riaprendo la strada e alleviando i disagi per i residenti della zona. "In questi mesi il Comune ha dialogato e poi trovato una soluzione tecnica con il Consorzio di bonifica. Abbiamo ottenuto la soluzione più efficiente e al contempo in grado di contenere i costi. Infatti, sfruttando il cantiere già esistente e in capo al Consorzio, il Comune finanzierà l’intervento ottimizzando così tempi e costi", spiega il vicesindaco Alessandro Balboni. Sono infatti in corso da qualche giorno i lavori di ripresa frane e ripristino spondale in via Boccale ad Aguscello. L’intervento, fondamentale per il ripristino della sicurezza idraulica dell’area interessata, fa parte di un progetto complessivo del Consorzio di bonifica pianura che ha ottenuto 1.1 milioni di contributo, e che andrà a beneficio delle aree attigue ai condotti Sant’Antonino e Valcore e al Canale Giglioli.

Il cantiere riguarda un tratto della lunghezza di circa 3400 metri che interessa le vie Boccale e Casalta e ha l’obiettivo di ripristinare la stabilità delle sponde e degli argini, così da evitare danni alle infrastrutture adiacenti, con particolare riferimento alle strade e al piano viabile. Dal punto di vista tecnico, in relazione alla tipologia d’intervento e alla strettezza delle strade, non sono percorribili soluzioni alternative come chiusure alternate o aperture della viabilità nelle ore di fermo cantiere. Ipotesi che erano comunque già precedentemente valutate ma scartate per ragioni tecniche e di sicurezza. Il Consorzio e il Comune sono impegnati a favorire il rispetto delle tempistiche del cantiere e a ridurre al minimo i disagi: è già prevista da progetto la riapertura progressiva dei tratti ultimati prima dell’accantieramento dei tratti successivi. I lavori sulla via proseguiranno fino all’inizio della stagione irrigua e riprenderanno al termine della stessa, per essere completati entro l’anno. "Siamo consapevoli – spiega il presidente del Consorzio, Stefano Calderoni – che sul territorio sono già aperti o programmati diversi cantieri di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e degli argini, che richiedono la chiusura delle strade e possono creare disagi alla circolazione. Il nostro impegno è sempre quello di operare nel più breve tempo possibile e confidiamo che le persone comprendano che, a fronte di un disagio momentaneo, la manutenzione degli argini e delle strade non è rinviabile ed è necessaria per avere un beneficio a lungo termine".