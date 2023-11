Via Francesco del Cossa, stop al traffico per due giorni. Divieti, multe e rimozioni

Via Francesco del Cossa temporaneamente interrotta al transito per lavori.

Nella giornata di lunedì (dalle 7 alle 18) e martedì (dalle 7 alle 13), via Francesco del Cossa a Ferrara sarà interrotta al transito (eccetto autorizzati) al civico 19 per lavori di getto massetti a cura di privati. Saranno ammessi al transito, nelle aree non interessate dai lavori (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso. Consentito il passaggio di pedoni e biciclette, compatibilmente con le esigenze del cantiere. In vigore il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della via.