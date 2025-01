"Via Frattina, accordo senza garanzie. Chi pagherà la bonifica dell’area?"

Botta e risposta, nei giorni scorsi in consiglio comunale, tra Agnese De Michele della lista di opposizione ‘Costruiamo il futuro con te’ e il sindaco Davide Bergamini. La strada è chiusa da tre anni. Un solo punto all’ordine del giorno, la bozza di accordo, ma un dibattito acceso. La strada sarà asfaltata per 625 mila euro a carico dalla proprietà della centrale ‘Ca’ Bianchina’ che si occuperà della manutenzione successiva per altri 100 mila euro. Tutto d’accordo, ma la De Michele no. "Un voto contrario non al rifacimento della via Frattina "per partito preso" – premette la De Michele - ma al ‘come’ si intende procedere. Di norma, un accordo si fa con vantaggio reciproco delle parti coinvolte, vantaggio ovviamente da destinare al ’bene comune’, aspetto apparentemente disatteso in questa occasione".

Da qui la spiegazione: "Nel 2021 l’ingegnere incaricato dal tribunale di Ferrara ipotizzava due scenari per intervenire e ripristinare via Frattina, dando cifre ben precise – spiega la De Michele – . Come mai, lo stesso ingegnere, incaricato oggi dall’azienda Cà Bianchina, dopo 4 anni presenta un solo scenario con costi nettamente inferiori?". Non è tutto: "Quali garanzie abbiamo noi cittadini con questo accordo – ha chiesto – visti i precedenti, sia per quanto riguarda le mancate manutenzioni già previste nell’accordo del 2010, sia per quanto riguarda le valutazioni dello stesso ingegnere che nel 2021 aveva indicato cifre diverse da dover sostenere per la riqualificazione di via Frattina? Inoltre nella bozza di accordo non si legge nulla circa l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Chi pagherà per bonificare l’area quando il periodo di attività dell’azienda sarà terminato?". Immediata la risposta del sindaco: "Agnese De Michele dimostra ancora una volta la sua incapacità nel comprendere le dinamiche amministrative e continua imperterrita nel suo unico obiettivo – dice Bergamini – creare confusione e alimentare polemiche sterili. Da mesi ha cavalcato un’onda fatta di insinuazioni prive di fondamento e accuse infondate contro questa Amministrazione. Per De Michele e il suo partito, arrivare a questo risultato, è stato un macigno difficile da digerire".

Poi un appunto: "Il risultato ottenuto è chiaro: riasfaltatura e riapertura della strada a costo zero per i cittadini di Vigarano, con progetto visionato e approvato da tutti i tecnici ed i legali. Un accordo che mette fine a un pasticcio del passato e soprattutto evita un contenzioso legale che, seguendo le assurde indicazioni della Di Michele, ci avrebbe portato dritti in una causa con oltre il 70% di probabilità di soccombenza". La viabilità in direzione della Centrale Biogas rischia di essere ancora per molto tempo al centro delle polemiche, nonostante si sia arrivati a un accordo per sistemare via Frattina. Una strada che era diventata un vero e proprio colabrodo.

Claudia Fortini