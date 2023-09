Via Gramicia, lavori finiti entro i primi del mese

Sono partiti il 18 settembre, si apprestano a concludersi nella prima settimana di ottobre, salvo imprevisti, i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione (in materiale lapideo e conglomerato bituminoso) di via Gramicia, nel tratto tra il numero civico 50 e piazzale San Giovanni. L’intervento sta portando alla ripavimentazione di entrambe le corsie di via Gramicia fino all’altezza dell’asilo e, con la posa di porfido, della corsia che immette nella rotatoria di San Giovanni, oltre a quella più esterna, all’interno della stessa rotatoria.