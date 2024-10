Via i veli, il nuovo polo dell’infanzia è realtà

Brilla di colori e di voci dei bambini la Scuola dell’Infanzia Statale di Bondeno, che da ieri si chiama "Il Giardino". Una scuola che illumina ogni giorno, grazie anche ai dipinti realizzati sulle pareti dai ragazzi della scuola media che, con un progetto, hanno fatto un regalo ai più piccoli. Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di intitolazione. Assieme all’adiacente Asilo Nido Comunale "Margherita", le due scuole vanno a comporre il Polo Scolastico dell’Infanzia di via Granatieri di Sardegna. La festa è stata anche l’occasione per presentare alle famiglie e alla cittadinanza la nuova facciata di ingresso a entrambe le strutture, dipinta su tonalità azzurre e arricchita di disegni realizzati dagli studenti delle scuole medie e dello stesso Polo dell’Infanzia. "Un nuovo, bellissimo progetto che si chiude a favore dei nostri bambini più piccoli – ha detto il sindaco Simone Saletti scoprendo la targa –. A un anno esatto di distanza dagli interventi condivisi tra Comune e Istituto Bonati, che hanno reso in particolare la scuola dell’infanzia più sicura e accogliente, ci troviamo per inaugurare nuove migliorie e ammodernamenti. L’ intitolazione che ancora mancava, adesso connota in maniera più diretta la scuola".

La scelta è stata presa in maniera condivisa tra Comune e Istituto- "Abbiamo voluto creare sin dal nome una sorta di continuità tra le due scuole – ha detto l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri –. Se infatti, quando ancora piccolissimi, i bambini sono metaforicamente delle ‘margherite’, crescendo e cambiando vanno a comporre un più variegato ‘giardino’ ricco di nuove conoscenze e scoperte. Ringrazio la dirigenza, i docenti, l’ufficio tecnico e quello culturale del Comune, e naturalmente la professoressa Tiziana Casari, che ha magistralmente coordinato il giovane gruppo di lavoro che ha realizzato i disegni all’esterno". Il dirigente scolastico Luca Maiorano ha sottolineato quanto adesso sia necessario "un impegno in più da parte di tutti nel tenere con cura lo spazio esterno, consegnandolo ai nostri successori nel migliore dei modi. D’altra parte, aver conferito il nome a una struttura è stato un ottimo modo per renderla dotata di un’anima dai tanti significati".

La professoressa Tiziana Casari, insegnante alla scuola media ha coordinato il progetto artistico svoltosi durante i mesi estivi.

