Via Kennedy, via ai lavori per la nuova pavimentazione

Sono iniziate ieri mattina le operazioni preliminari di accantieramento per i lavori in via Kennedy. Gli addetti della ‘Veronesi Porfidi’ di Occhiobello realizzeranno nelle prossime settimane la ripavimentazione in porfido, del tratto da via Piangipane. Sarà inoltre posata una nuova cordolatura in trachite. Nel complesso l’area interessata è di circa 190 metri quadrati.

L’intervento, spiega l’assessore Andrea Maggi, compone un più vasto pacchetto per le manutenzioni alle vie del centro storico, che presto interesserà anche le vie San Romano e Assiderato, e consentirà di ottenere un nuovo fondo di qualità, invece dell’attuale sconnesso. A tal fine l’investimento è stato di circa 300mila euro. Erano circa dieci anni – sottolinea ancora l’assessore – che non venivano eseguite manutenzioni in questo punto".

Nello specifico la posa dei nuovi cubetti di porfido sarà eseguita su sottofondo in premiscelato, resistente alle forti compressioni. I lavori si svolgeranno in due fasi, per occupare solo una semicarreggiata per volta. La viabilità sarà disciplinata a senso unico alternato, regolata da semaforo temporaneo (ieri, all’apertura del cantiere, con l’aiuto dei vigili urbani). La prima porzione di strada ad essere chiusa sarà quella in direzione via Bologna.

Per progettare l’occupazione degli spazi sono state eseguite, nei giorni scorsi, prove con il personale di Tper per valutare gli ingombri dei mezzi pubblici e garantirne il transito.

Una recinzione, già installata, delimiterà l’area di cantiere verso le mura isolando e proteggendo il tracciato dedicato a pedoni e biciclette. La durata stimata dei lavori è di quattro settimane, salvo imprevisti o avverse condizioni meteo.