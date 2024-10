Via la plastica dal mare. Studenti in azione

LIDO DEGLI SCACCHI

Accompagnati dai loro insegnanti e da tutor e soci del circolo Legambiente Delta del Po, trentatré alunni della scuola primaria "A. Manzoni" dell’Istituto comprensivo di Mesola sono stati protagonisti della raccolta di rifiuti arenatisi sulla spiaggia libera nella zona Vascello d’oro di Lido degli Scacchi. Gli studenti delle classi 1A, 2A, 2B hanno riempito ben ventiquattro sacchi di plastica. Tante le domande poste dagli alunni, che hanno svolto una vera e propria lezione all’aperto sul perché la gente getta nei fiumi tanti rifiuti urbani che poi vengono depositati sulla battigia dalle mareggiate. "Con questa esperienza – riportano Marino Rizzati, Pier Luigi Gentili, Meris Cati e Lara Fabbri, tutor e soci del Circolo Legambiente Delta del Po - gli alunni hanno constatato il problema di problema di evitare inquinamento nel mare. Di evitare che la microplastica venga ingoiata dai pesci. Di togliere il pericolo che le tartarughe possano ingoiare sacchetti di plastica". E in tal senso, gli studenti hanno dato il proprio, prezioso contributo, indossando i guanti per raccogliere tantissima plastica riempiendo ventiquattro sacchi, recuperando una boa galleggiante, una finestra in legno, tante bottiglie di plastica e contenitori per medicine. Al termine della manifestazione, i tutor di Legambiente hanno "fatto una magia": hanno trasformato le conchiglie in ciondoli da portare al collo. La magia di avere trasformato un rifiuto spiaggiato in un gioiello da indossare. Il Comune di Mesola ha messo a disposizione i pulmini e le attrezzature per svolgere l’attività in sicurezza. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito della 32esima edizione di Puliamo il mondo, promossa da Legambiente.