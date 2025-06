Via libera al ponte sul Cer. La viabilità cambia volto

La maggioranza di Terre del Reno nei giorni scorsi approvato, in consiglio comunale, alcuni importanti provvedimenti che "segnano un ulteriore passo avanti – fanno sapere dal Comune – nella programmazione delle opere pubbliche e nel sostegno alla vita sportiva e associativa del nostro territorio". Nel corso della seduta è stata discussa un’interpellanza sulla viabilità di Sant’Agostino e il collegamento ciclopedonale tra le vie Ciarle e della Resistenza, nonché il ripristino del ponte sul Canale Emiliano-Romagnolo. il Sindaco ha confermato l’intenzione della Giunta di procedere con la programmazione in merito alla realizzazione di entrambe le opere, sottolineando che, oltre ad essere inserite nel Programma di mandato, sono già in corso gli approfondimenti tecnici e la definizione degli accordi bonari per gli espropri. È stata inoltre ribadita la priorità al collegamento tra via Caduti di Nassiriya e via Borsellino, strategico per decongestionare il traffico e migliorare la sicurezza di chi si muove a piedi o in bicicletta. Per quanto riguarda il ponte sul C.e.r.. è stata prevista la copertura integrale dei costi da parte della Regione, previa verifica della congruità dell’adeguamento prezzi del progetto, con avvio lavori previsto, salvo imprevisti, nel periodo tecnico favorevole compreso tra novembre e febbraio. Successivamente, con grande senso di responsabilità, la sola maggioranza ha approvato la presa in carico delle aree e delle opere di urbanizzazione della lottizzazione “Giovannina”, risolvendo una situazione complessa, ereditata dal passato, che si protraeva da quasi vent’anni. L’intervento è necessario per garantire sicurezza, dignità abitativa e servizi ai residenti, il Comune si è già attivato per tutelare le finanze pubbliche, con azioni sia presso la Corte dei Conti sia nel procedimento concorsuale in corso. L’intervento sarà finanziato attingendo all’avanzo libero di amministrazione, confermando la scelta lungimirante di tenere disponibili risorse economiche sul bilancio comunale. È importante sottolineare che Terre del Reno è l’unico Comune dell’area ad essersi preso questa responsabilità, tutelando cittadini e patrimonio pubblico. Infine è stato approvato stavolta all’unanimità il nuovo regolamento per l’uso delle palestre comunali, nato dal confronto diretto con le società sportive. L’obiettivo è garantire una gestione più chiara, anticipata e partecipata degli spazi sportivi. D’ora in poi, le fasce orarie verranno comunicate con anticipo e le domande potranno essere presentate in modo ordinato, favorendo l’attività giovanile e le società del territorio.