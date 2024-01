Via libera dalla Regione. Piazza Travaglio e mura. Atuss, ecco 8,4 milioni: "Sempre più attrattivi"

La città si rifà il look. Anzi, il Look Up!. Si chiama così il progetto, finanziato con i fondi regionali – nella cornice più ampia di Atuss – Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile, che porterà in città un finanziamento da 8,4 milioni di euro. È proprio dei giorni scorsi il via libera definitivo, arrivato da viale Aldo Moro.

I PROGETTI

Sono tre gli assi principali del progetto di sviluppo urbano: la rivoluzione delle piazze Gobetti e Travaglio, che sulla scia della riqualificazione di piazza Cortevecchia puntano ad un nuovo assetto arricchito da arredi urbani inclusivi e da infrastrutture verdi per l’abbattimento delle isole di calore; la trasformazione del camminamento del sovramura nel tratto di via Baluardi in un percorso da oltre 1,5chilometri che verrà reso completamente accessibile, anche nell’ottica di uno sviluppo turistico di richiamo dedicato all’utenza ampliata; la creazione di un Polo musicale nell’area dei Bagni Ducali, per mettere in comunicazione le associazioni giovanili, che storicamente hanno un quei luoghi la propria sede, con il Conservatorio di Musica Girolamo Frescobaldi che troverà nella palazzina, completamente riqualificata dal punto di vista energetico, nuovi possibili spazi di utilizzo.

IL MUSEO

Del progetto fa parte anche l’importante rigenerazione del Museo di Storia Naturale (2,2 milioni di euro di cui uno a carico del Comune), che verrà reso finalmente un luogo identitario capace di valorizzare i materiali naturalistici di valore nazionale che già attualmente conserva. "Grazie al progetto Look Up! la nostra città è destinata a diventare ancora più bella e attrattiva, anche in termini turistici, e la strategia che sta alla base della progettazione conferma la visione chiara e positiva che abbiamo per il futuro. – commenta il sindaco Alan Fabbri –. Questa trasformazione urbana oltre a valorizzare, per la prima volta, l’accesso al centro da via Bologna con la riqualificazione completa di piazza Travaglio, è fortemente orientata verso i giovani e verso le generazioni future. L’obiettivo, tra gli altri, è quello di realizzare spazi adatti ai giovani, al loro bisogno di stare insieme e di vivere pienamente la

città sentendosi protagonisti".

L’ANALISI

Soddisfatto anche l’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni. "Tutti gli interventi sono impostati in un’ottica di sostenibilità – così l’amministratore –. La scelta dei materiali, delle soluzioni di progetto e degli approcci organizzativi puntano a garantire la desigillazione di ampie aree, l’abbattimento delle isole di calore, il sostegno alla mobilità dolce e di conseguenza a favorire, nel complesso, la resilienza del nostro centro storico alle conseguenze del cambiamento climatico". L’idea di base della strategia, che lega tutti i progetti, è quella di valorizzare spazi già ricchi di socialità con interventi migliorativi in termini di inclusività, attrattività, sostenibilità e resilienza ai cambiamenti climatici trasformandoli in luoghi piacevoli e accoglienti che permettano ai cittadini di viverli in modo più pieno e consapevole, favorendo le relazioni tra le persone anche attraverso attività volte a favorire il rapporto intergenerazionale.

OBIETTIVI

A supporto di questi obiettivi il Comune ha avviato tre percorsi di condivisione dei contenuti progettuali che stanno coinvolgendo in queste settimane tutti i portatori di interesse delle aree oggetto degli interventi e delle tematiche sviluppate da Look Up!, in un intenso lavoro di relazioni e coprogettazioni che rende la città partecipe dell’intero progetto. A supporto di tutte le progettazioni, la costruzione di una piattaforma digitale interattiva, integrata da progetti di formazione a cura del Laboratorio Aperto e attività di animazione e partecipazione territoriali (Fondi Fse) con il coinvolgimento del terzo settore in percorsi di conoscenza e condivisione accessibili e partecipati, da sviluppare nel triennio 2024-26.

Federico Di Bisceglie