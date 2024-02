Via libera per Anselmo. Il Pd scioglie le riserve. Talmelli: "Solo con lui possiamo vincere"

di Federico Di Bisceglie

FERRARA

L’operazione è riuscita. Una cucitura tra chi sbuffava, chi aveva dubbi e chi nutriva perplessità. Il segretario comunale dem, Alessandro Talmelli, forse l’altra sera ha coronato il suo più importante risultato politico: il sostegno "corale" e "unitario" al candidato sindaco Fabio Anselmo. È il momento della verità. Il segretario si presenta al cospetto della sua comunità politica – per definizione e morfologia piuttosto variegata – con la consapevolezza di non poter sbagliare. Perché "Anselmo è l’unico candidato che può rilanciare Ferrara e battere il sindaco uscente". In fondo alla sala della Rivana si intravede anche Fulvio Bernabei, ex comandante della Finanza. Talmelli si sceglie due alfieri d’eccellenza. L’ex sindaco Tiziano Tagliani e l’ex deputato – oggi segretario generale dell’Autorità distrettuale di Bacino del Po – Alessandro Bratti. I discorsi hanno il tenore dell’occasione solenne. La riunione l’altro giorno è partita alle 18 ed è finita a tarda ora. Oltre alla relazione del segretario, sono stati tanti i contributi arrivati dalla platea e da alcuni esponenti della segreteria comunale (oltre agli interventi del segretario regionale Luigi Tosiani e del provinciale, Nicola Minarelli).

Dalla numero due del Pd comunale, Sara Conforti, passando per il dem in quota schleiniana Flavio Romani e finendo con una rappresentanza dei giovani. A Mascia Morsucci è affidato il compito di spiegare l’iniziativa avviata sulle frazioni "che saranno il cuore della campagna elettorale del partito", mentre a Giorgio Scalabrino Sasso quello di fare il punto sul programma. "Uno sforzo immane", ammette Talmelli. Le sezioni più ‘periferiche’ del partito accolgono di buon grado la consultazione sul forese. Si riparte da lì. Un po’ ritorno alle origini, un po’ slancio verso il futuro.

Le parole d’ordine scandite dal segretario per definire schematicamente il programma sono tre: legalità, trasparenza e sostenibilità. "Entro metà febbraio – azzarda una proiezione il dem – avremo i primi risultati dalle frazioni, attraverso i quali elaboreremo una parte importante della nostra campagna elettorale". La dimensione sanguigna non è propria del segretario che, da uomo pragmatico, preferisce immaginare un percorso elettorale "porta per porta, via per via e campanello per campanello". Boots on the ground. Piedi per terra, in tutti i sensi. Il piatto forte è, appunto, il sostegno alla candidatura dell’avvocato Anselmo. "È il candidato giusto – scandisce Talmelli – perché è una persona seria, sostenuta da una coalizione credibile e da un programma altrettanto importante e concentrato sui temi reali di cui la città abbisogna. Come ha giustamente detto Sandro (Bratti, ndr), quella di primavera sarà una partita nuova. Occorre un giocatore nuovo per giocarla" E la carta vincente, dice il dem, "è la sua forte connotazione civica". I giochi sono fatti? Per il Pd – e ci viene da dire finalmente – si. Mentre il legale deve ancora sciogliere la riserva. Ma, probabilmente, sarà questione di giorni. O forse di ore.