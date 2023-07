Via Marconi, momenti di paura Auto impazzita invade la corsia e travolge un gruppo di ciclisti

di Matteo Radogna

Si sarebbe addormentato al voltante, poi la Bmw nera, secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, avrebbe continuato a zigzagare impazzita fino a invadere la corsia opposta. Intanto dall’altra parte è sopraggiunto un gruppo di quattro ciclisti, tutti amici del ’Team bike Lagosanto’, impegnati nella consueta scampagnata domenicale. Tre degli appassionati delle due ruote hanno intuito che l’auto impazzita, con alla guida un ventenne, li avrebbe travolti e si sono gettati a terra evitando di essere investiti. Un quarto ciclista di 74 anni, invece, non si è accorto della macchina senza controllo ed è stato investito riportando fratture soprattutto alle gambe. L’uomo è stato trasportato a Cona in condizioni gravi. È accaduto ieri mattina, intorno alle 8,30, in via Marconi vicino al polo chimico: sul posto a soccorrere i ciclisti sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica. Con loro a governare il traffico e a effettuare i rilievi sono sopraggiunti gli agenti della polizia locale agli ordini del comandante Claudio Rimondi. Il giovane al volante, dopo lo scontro, ha immediatamente soccorso i quattro amici.

I ciclisti, che si sono buttati a terra per evitare di essere investiti, hanno riportato soltanto alcune escoriazioni e lividi. Hanno raccontato alla polizia locale di aver visto la vettura senza controllo invadere la loro corsia, È soltanto un’ipotesi che andrà necessariamente confermata dalle forze dell’ordine. Il giovane alla guida della Bmw potrebbe essere stato colto da un colpo di sonno, secondo una prima ricostruzione della polizia locale Terre Estensi. Un automobilista di passaggio racconta: "Sono arrivato poco dopo l’incidente e ho visto tre ciclisti a terra con le loro bici – sottolinea –. Le ruote piegate e poi un altro signore, che si lamentava per le fratture alle gambe. Mi hanno detto che hanno visto la Bmw invadere la corsia opposta, ma non so altro. Ho cercato di dare una mano e di avvisare anch’io i sanitari. Credo che lo avrebbe fatto chiunque al mio posto". Il traffico, dopo l’incidente, è rimasto bloccato per un’ora, in attesa che la polizia locale effettuasse i rilievi e che i sanitari si occupassero dei feriti. Nella stessa giornata, in Corso del Popolo, un altro ventenne è stato protagonista di un incidente rocambolesco. Alla guida di un’utilitaria prima si è ribaltato, poi è andato a sbattere contro quattro auto in sosta causando danni alle carrozzerie. Il giovane è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti ancora una volta gli agenti della polizia locale Terre Estensi. La dinamica dell’incidente è abbastanza chiara: il giovane ha fatto tutto da solo ed è finito contro le quattro vetture. All’origine del sinistro, potrebbe esserci una banale disattenzione, un’ipotesi che andrà confermata nei prossimi giorni dalla polizia locale.