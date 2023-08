Via Matteotti, avanti con le telecamere

Si concluderanno domani i lavori di installazione delle telecamere di videosorveglianza in via Matteotti nel tratto dal civico 40 fino all’intersezione con via Ugo Bassi. Fino alle 18 di domani resta in vigore il divieto di sosta per tutti i veicoli; restringimento di carreggiata nel tratto interessato dal cantiere mobile che avanzerà contestualmente all’avanzamento dell’opera; breve interruzione della circolazione stradale, per tutti i veicoli in via Gennari intersezione via Matteotti (lato via Erri), con conseguente divieto di svolta a destra; limite di velocità 30 orari.