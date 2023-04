Via Matteotti più viva "Così la recuperiamo"

CENTO

Ieri via Matteotti protagonista di ‘Trotterellando’, organizzato nell’ambito del progetto comunale Smart di Polizia di Comunità con il contributo della Regione, nell’ottica di riqualificazione urbana, con un pomeriggio di giochi, esposizioni ed assaggi. "L’evento ha come obiettivo principale il recupero della via che ha subito un declino del tessuto sociale e commerciale portando inevitabilmente a una situazione di difficoltà e a una crescente sensazione di insicurezza – dicono dal comune - Nonostante gli interventi repressivi, gli episodi di microcriminalità si sono ripetuti nel tempo. Gli esercenti e gli abitanti della zona pertanto hanno sentito crescere il senso di insicurezza che si autoalimenta, attirando maggiormente la piccola criminalità, in una spirale negativa che ha investito la comunità aumentando anche il senso di precarietà degli investimenti fatti dai titolari delle attività commerciali". Presenti anche le associazioni di protezione civile e volontariato e la polizia locale. "Presenza per illustrare il progetto del controllo di vicinato – dice il comandante Fabrizio Balderi – e fornire informazioni sulla sicurezza urbana integrata con le idonee informazioni sui comportamenti da tenere da parte del cittadino che si dovesse trovare in condizione di difficoltà". Poi l’assessore alla sicurezza. "Il progetto è coordinato dalla polizia locale che inoltre si è anche riorganizzata per garantire una maggior presenza sul territorio e ha sperimentato nuove e più efficaci forme di comunicazione, in particolare con i commercianti – dice Mario Pedaci – Recentemente ci è stato segnalato un evidente e significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità della zona interessata dal progetto. In effetti la cittadinanza ha ricominciato a frequentare via Matteotti alimentando così in modo virtuoso e spontaneo l’azione di recupero intrapresa".