Via Mazzini, cantiere da lunedì. La piazza verrà riqualificata

Nuovo look per via Giuseppe Mazzini, una delle strade dello struscio del centro di Argenta. Lunedì partiranno i lavori per il rifacimento della pavimentazione, operazione resa possibile da un contributo regionale destinato alla riqualificazione dei centri storici dei Comuni. Si era sollevata e dissestata per cause che non sono state chiaramente identificate nei successivi controlli, a fine maggio scorso dopo le settimane dell’alluvione, provocando ironia nei commercianti, che avevano dovuto sopportare dei disagi per i lavori, eseguiti peraltro a ridosso delle festività natalizie. I lavori dureranno indicativamente sei settimane e, da cronoprogramma, si concluderanno quindi entro gli ultimi giorni di novembre. Si interverrà nell’area della rottura, dall’inizio di via Giuseppe Mazzini, incrocio con via Giacomo Matteotti, fino a poco dopo l’incrocio con via Giuseppe Garibaldi. Sarà demolita la pavimentazione in cemento, che era stata provvisoriamente realizzata, e rimosso il pavimento in porfido laterale. Sarà realizzata la soletta di sottofondo in calcestruzzo e poi rifatta la strada con la posa del porfido. Alla fine dei lavori, la strada rimarrà chiusa per almeno due settimane per permettere l’assestamento del materiale posato e impedire al passaggio delle autovetture di compromettere la tenuta della sigillatura dei cubetti. La viabilità sarà temporaneamente modificata: sarà invertito il senso di marcia di via XIV Giugno per dare continuità ai mezzi provenienti dalla via Garibaldi. Il tratto di via Mazzini, tra via Matteotti e l’incrocio con la Garibaldi (fino sotto la torre dell’orologio), sarà chiuso, così come il tratto di via Garibaldi compreso tra via XIV Giugno e via Mazzini. Via Vianelli sarà chiusa al transito per chi proviene da via Garibaldi, mentre sarà permessa la circolazione a doppio senso per i residenti (nella foto il sindaco Baldini).

Franco Vanini