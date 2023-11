Via Mazzini, chiuso il cantiere della discordia

Il cantiere della riqualificazione di via Mazzini, una delle strade dello struscio cittadino, al centro di una fitta rete di polemiche da parte delle forze politiche, delle associazioni di categoria e dei commercianti, che avevano alzato le barricate nel timore che il cantiere potesse tirare avanti fino a Natale, che è il periodo di maggiore incasso, è arrivato alla fine. Non solo non si sono allungati i tempi, ma l’azienda appaltatrice è riuscita ad anticipare i tempi di consegna. Esulta il primo cittadino: "I lavori sono finiti il 2 novembre – afferma sollevato il sindaco Andrea Baldini – di qui in avanti serviranno solo due settimane affinché il fondo per così dire maturi e possa consentire il transito dei veicoli". Complessivamente il cantiere chiude con quattordici giorni di anticipo. E per quanto riguarda i ristori o il taglio della Tari richiesto da partiti e associazioni dei commercianti? "A breve faremo un incontro con le associazioni di categoria per valutare come procedere riguardo ad eventuali ristori per arrivare a una soluzione condivisa". Chiude un cantiere, ma a breve se ne aprirà un altro. "Nelle prossime settimane – anticipa il sindaco - aprirà il cantiere di viale Roiti dove, all’incrocio con via Matteotti, sarà allargato il marciapiede e realizzato il senso unico, di una lunghezza moderata, circa 30 metri, che consentirà l’accesso ad Argenta". Si chiude qui il dibattivo infinito sul cantiere della discordia che ha animato il dibattito in paese per almeno un mese. Da una parte i negozianti e dall’altra la maggioranza, intenti, ognuno per la porpria fazione, a fare valere le proprie ragioni.

Franco Vanini