Via Mazzini sotto stretto controllo "Identificato chi ha commesso reati"

"Non sono emersi elementi preoccupanti per quanto riguarda via Mazzini, ma questo non significa che non è presidiata. Manteniamo alto il livello di guardia, con l’obiettivo di garantire la tranquillità in ogni angolo di Ferrara". Così il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Nicola Lodi interviene a seguito di alcuni episodi segnalati dagli operatori commerciali della via dello shopping. Operatori che, comunque, tengono a ribadire che "gli episodi di cronaca sono isolati" e che "via Mazzini è tranquilla: il salotto della città". Il vicesindaco rimarca che "l’attenzione è assolutamente alta su tutto il territorio, dal centro alle frazioni, e la realtà dei fatti non è tale da creare allarmismo". Questo anche alla luce "dei controlli di prevenzione del territorio – prosegue l’amministratore - che vengono eseguiti quotidianamente anche in quella zona, e per tutelare i commercianti che investono tante risorse e che rimangono aperti a fatica, i quali non meritano certo che la loro zona venga dipinta come un Far West". Non solo. "Settimanalmente – dettaglia il vicesindaco - con il prefetto, il questore e con i comandanti di Polizia locale, carabinieri e guardia di finanza affrontiamo la questione su come e dove, stringere la morsa contro il degrado e la delinquenza. E non solo. Nelle ultime settimane diverse persone che hanno causato episodi di criminalità sono state assicurate alle Forze dell’ordine, segno che la presenza è costante ed efficace". Nel frattempo, a seguito di alcuni fatti di cronaca riportati anche dal nostro giornale, la consigliera del Misto Anna Ferraresi ha depositato un’interpellanza rivolta al sindaco Fabbri e al vice, Lodi. Il documento è finalizzato a capire "quali interventi reali e fattibili – si legge nell’interpellanza - si intendano adottare al fine di rendere vivibile e sicura via Mazzini affinché residenti, passanti, negozianti, lavoratori dei negozi e locali notturni, possano vivere il più possibile tutelati in termini di salvaguardia e sicurezza da voi promessa e garantita nelle vostre disattese propagande elettorali". Secondo Ferraresi "le promesse elettorali della Lega in termini di sicurezza, legalità, decoro in questi quattro anni sono state disattese, tanto che la vera intenzione della maggioranza è stata svelata nell’ultima mozione da me presentata in Consiglio comunale atta a garantire la sicurezza dei residenti di via delle Chiodarevia Baluardi. Mozione che poi è stata bocciata, indice della indifferenza della maggioranza al problema sicurezza".

f. d. b.