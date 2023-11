Via Mazzini torna libera: "Ristori per i negozianti"

Il sindaco Andrea Baldini l’aveva anticipato al nostro giornale, ora siamo arrivati alla riapertura ufficiale, con due settimane di anticipo rispetto al cronoprogramma dell’operazione di riqualificazione viaria partita quasi due mesi fa. Oggi infatti (giovedì 16), in occasione del mercato del giovedì mattina riapre ufficialmente via Giuseppe Mazzini ad Argenta: al posto delle transenne arriveranno i banchi del mercato settimanale. Nel corso dell’incontro di martedì scorso (14 novembre) in Comune sono arrivate anche altre fiduciose indicazioni: "II sindaco Andrea Baldini (nella foto)– anticipa Alessandro Draperis, presidente della locale delegazione Ascom ad Argenta – ci ha fornito, a preambolo della riunione, le prime rassicurazioni sul fatto che le attività di vicinato che insistono su via Mazzini potranno avere ristori per il disagio, inevitabile, subito a causa dei lavori del cantiere appena concluso. Una richiesta di contributi che avevamo inoltrato come Ascom, all’incirca a metà ottobre, quando era stato aperto il cantiere, raccogliendo le istanze degli operatori della via". Giunge a conclusione un’opera contestata dagli operatori commerciali non tanto per l’utilità, che nessuno ha mai messo in discussione, quanto per l’apertura del cantiere in concomitanza con le festività natalizie, che sono tradizionalmente il periodo di maggiore incasso per il commercio. Sotto questo profilo il sindaco Baldini e il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Sauro Borea si erano difesi sostenendo che i fondi erogati erano vincolati al loro impiego entro il 31 dicembre di quest’anno. La giunta e l’azienda appaltatrice hanno accelerato per ridurre i disagi e sono riusciti a completare l’opera anche prima della scadenza. I meccanismi operativi di conteggio ed erogazione dei ristori saranno poi definiti nelle prossime settimane dal confronto tra il Comune e le stesse associazioni di categoria. "Si tratta di una prima indicazione importante fornita dal primo cittadino - chiude Draperis - e che va nella direzione di fornire una boccata d’ossigeno al comparto commerciale del centro storico argentano, nell’ottica di una collaborazione tra Pubblico e Privato".

Franco Vanini