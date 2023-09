"Via Mincio, ormai un muro d’auto Non si riesce più a parcheggiare"

In via Mincio, a Lido degli Estensi, da 3 settimane non è più possibile accedere alle proprie proprietà con l’auto. "La sosta sul marciapiede, come previsto dal codice stradale – spiega un residente – è vietata ma tutti parcheggiano dalla parte opposta della strada, poiché non c’è divieto di sosta. L’unico problema è che non si ha più lo spazio per il passaggio in entrambi i sensi di marcia e neanche la possibilità di parcheggiare negli spazzi della propria abitazione. Dopo averlo segnalato più volte ai vigili urbani, tutto tace".