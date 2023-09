"Via Modena, finire i lavori al più presto"

Caro Carlino,

in via Modena è stato rifatto il manto stradale nel periodo di ferragosto; da allora gli abitanti di Cassana e di via Eugenio Montale sono senza strisce pedonali e senza segnaletica stradale. Mi rivolgo alla Polizia locale: il manto stradale è stato fatto, ora bisogna completare il lavoro.

Pasquale Ruberto

---- ----

La professionalità

del pronto soccorso

Desidero ringraziare tutto lo staff, medici e personale, del pronto soccorso di Cona per la professionalità, umanità e gentilezza riservatami in un momento di particolare vulnerabilità per un malore in corso. Dando atto della brevità dei tempi di accertamento di definizione e conclusione. Questo per riconoscere obiettivamente, quando è il caso, i meriti e la professionalità nella vicenda che mi ha riguardato nelle giornate del 29 e 30 scorsi.

Laura Fava Spanò

---- ----

Via Porta Catena,

il degrado non è diminuito

A Ferrara, la zona adiacente al Palapalestre in via Porta Catena, continua ad essere ritrovo abituale di sbandati, tossicodipendenti e spacciatori. Il degrado non è per nulla diminuito. A riprova di ciò, alcune mattine fa mi sono imbattuto in una donna, molto probabilmente tossicodipendente, che dormiva in un giaciglio improvvisato, in mezzo alla strada, sotto una coperta sudicia. Spero in un intervento delle autorità competenti per una riqualificazione dell’area in questione.

Avv. Daniele Aliprandi

---- ----

Mirco Antenucci,

consideriamolo ferrarese

Sabato ero al Mazza per Spal-Vis Pesaro. Sono stati tre i campionati di A e tre di B, ora ecco l’inferno della C. Eroe della serata: Antenucci. Il capitano ha segnato un gol strepitoso sbloccando il risultato ed esultando come si entusiasma solo chi ama profondamente la Spal e Ferrara. Mirco, consideriamolo a tutti gli effetti un ferrarese.

Elio Cataldo