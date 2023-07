Via Montebello, lavori terminati, Ferrara più bella e sicura

Sono terminati i lavori di ripavimentazione in via Montebello, nel tratto da corso Giovecca a via Mascheraio. L’intervento, del valore di circa 69mila euro, è iniziato mercoledì scorso a cura della Coromano Srl di Bertinoro, nell’ambito di un più ampio ‘pacchetto manutenzioni’ da complessivi 700mila euro di investimento. "Via Montebello – dice l’assessore Andrea Maggi – è una delle arterie più belle di Ferrara e si presentava in condizioni parecchio degradate, con buche e manto sconnesso. Agire era necessario, per la sicurezza e per la bellezza di una via storica, che presenta alcuni dei palazzi più affascinanti di Ferrara, tra cui palazzo Varano Dotti, al civico 18-A, del XVI secolo. Non solo. Questa strada ci ricorda due battaglie: la prima, del 1800, tra gli eserciti napoleonico e austriaco presso Montebello, in provincia di Pavia, la seconda, del 1859, ci ricorda la prima vittoria dei franco-piemontesi sugli austriaci.

A breve – continua Maggi – i cantieri di riasfaltatura si sposteranno in via Boccacanale di Santo Stefano, Porta Romana, Ugo Bassi, nel controviale di corso Isonzo, nelle vie Camilla Ravera e Canani (nel tratto da via Boldrini a fondo chiuso). Proseguiremo poi, nel corso dell’estate, in diverse strade, e a settembre partiamo con la riqualificazione dei portici di piazza Gobetti".

Terminato il rifacimento del manto, è in corso la posa della segnaletica orizzontale.

Nell’ambito di questo ‘pacchetto manutenzioni’ sono già state realizzate le nuove superfici stradali delle vie Francesco Luigi Ferrari, in zona PMI, Matteo Maria Boiardo (nel tratto da corso Porta Po a via Arianuova) e Tito Strozzi.