Via Napoleonica, crepe nel ponte Lodi: "Segnalato alla Provincia"

Dopo la segnalazione di un cittadino, il comune di Terre del Reno ha inviato una nuova richiesta alla Provincia di controllo del ponte della Cispadana che attraversa il Cavo Napoleonico in zona San Carlo. Le foto pubblicate sui social hanno destato una certa preoccupazione nella popolazione e il sindaco Roberto Lodi precisa che si tratta di una situazione sotto monitoraggio da tempo. Dagli scatti, infatti, si possono vedere chiaramente delle crepe all’estremità della sezione trasversale di un pilone di sostegno del ponte, con ferri scoperti e parti che paiono staccate, pur vero che pare si tratti solo del punto più esterno e non dove appoggia il ponte. "E’ una situazione che risale al 2012 legata al terremoto che il territorio ha subito – spiega il sindaco Roberto Lodi – lo spostamento di quel ponte è stato valutato all’epoca del sisma. Io ne ebbi notizia indiretta dall’allora sindaco e dagli uffici come informativa. La Cispadana rimase chiusa e fatte le verifiche fu riaperta". Intervento immediato anche del Comune, appena hanno visto la segnalazione e non solo. "Periodicamente certe situazioni le monitoriamo e le mandiamo alla provincia – prosegue lodi – Quelle situazioni di pericolosità della statale vengono monitorate dall’ufficio lavori pubblici in coordinamento con la polizia municipale. Abbiamo provveduto a fare una ulteriore segnalazione all’ufficio provinciale, che è competente su quella strada".

Laura Guerra